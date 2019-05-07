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Американец расправился с новорожденным сыном из‐за проигрыша в видеоигре 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители США возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя штата Кентукки. Мужчина проиграл в видеоигре и сорвал злость на сыне, что привело к гибели ребенка. Об этом сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.
Энтони Трайс не смог пройти миссию в видеоигре и был разозлен. В этот момент он услышал плач сына Де Энтони, которому исполнился всего месяц. Разъяренный отец бросил в младенца приставкой, а после ударил по голове.
Американец попробовал успокоить малыша и взял его на руки, но в результате уронил на пол. После этого Трайс сходил на кухню за детским питанием, а когда вернулся, то заметил, что ребенку стало плохо. Мужчина вызвал экстренную помощь. Маленького Де Энтони доставили в местную больницу, где он скончался от травм.
Первоначально правоохранители предъявили Энтони Трайсу обвинение в жестоком обращении с детьми, повлекшем смерть потерпевшего. Однако позднее статью переквалифицировали в умышленное убийство. На данный момент мужчину освободили под залог в миллион долларов наличными. Стражи порядка устанавливают, где на момент гибели ребенка находилась его мать.
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Происшествия , Криминал
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