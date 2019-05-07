Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано во вторник у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали в пятницу в 17.28 (05.28 мск) в Тихом океане у Курил. Эпицентр находился в точке с координатами 49,2 северной широты и 156,4 восточной долготы. Это в 165 километрах южнее города Северо-Курильска (райцентр на Итурупе). Глубина гипоцентра составила 65 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседника агентства, подземные толчки силой 3-4 балла ощутили жители Северо-Курильска.
"В настоящее время продолжается обзвон населения для уточнения силы сотрясений", — отметила собеседница.