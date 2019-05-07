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Муниципалитет в Югре потратил 20 млн рублей на незаконную закупку восьми внедорожников 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура выявила нарушения при закупке администрацией Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа восьми автомобилей марки Nissan Murano на общую сумму почти в 20 млн рублей. Представление об устранении нарушений внесено главе муниципалитета Андрею Трубецкому, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.
"По итогам проверки прокуратуры было выявлено, что, согласно законодательству о закупках, администрация Сургутского района имела право купить машины мощностью до 200 лошадиных сил. Однако в закупочной документации была указана мощность каждой машины не менее 249 лошадиных сил. В конце 2018 года муниципалитет по итогам электронного аукциона приобрел восемь Nissan Murano, каждый из которых обошелся почти в 2,5 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, главе муниципалитета Андрею Трубецкому внесено представление об устранении нарушений сроком до июня.
В пресс-службе Сургутского района ТАСС сообщили, что данные автомобили приобретены для служебного пользования Андреем Трубецким, его заместителем председателем муниципальной думы и еще тремя чиновниками.
"Эти машины необходимы как наиболее отвечающие требованиям безопасности и проходимости при эксплуатации по дорогам Сургутского района, где отсутствует твердое покрытие", — сказал собеседник агентства.
При этом он не стал пояснять, как собирается реагировать администрация муниципалитета на внесенное прокуратурой представление.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Ханты-Мансийский автономный округ
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