В Башкирии мужчина поджег дом с женщиной и двумя детьми

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в поджоге частного дома в городе Давлеканово Башкирии , в результате чего погибли женщина и двое маленьких детей, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее стало известно, что 7 мая женщина и двое детей, мальчик 2009 года рождения и девочка 2013 года рождения, погибли в результате пожара в частном доме в Башкирии.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тел троих человек в ходе тушения пожара в городе Давлеканово, задержан подозреваемый в поджоге дома… Была установлена личность подозреваемого, им оказался 29-летний житель города Давлеканово", — говорится в сообщении.

По данным СК, ночью 7 мая подозреваемый, затаив обиду на потерпевшую за то, что она не открыла ему дверь, поджег ее дом и скрылся. В результате женщина и двое детей погибли, не успев выбраться из дома.

Добавляется, что действиям подозреваемого будет дана оценка по статье "убийство двух и более лиц", а также будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.