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В Балашихе предпринимателя и его жену обстреляли из травматического пистолета 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный обстрелял из травматического пистолета предпринимателя и его жену в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.
"Нападение произошло сегодня утром. Предприниматель Дмитрий Саров вышел со своей женой из подъезда дома в Балашихе, после чего злоумышленник обстрелял их из травматического пистолета. Бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе главка подмосковной полиции ТАСС подтвердили факт нападения.
"Ведется доследственная проверка, идет розыск злоумышленника", — сказали в пресс-службе.
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Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Балашиха
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