В Балашихе предпринимателя и его жену обстреляли из травматического пистолета

Неизвестный обстрелял из травматического пистолета предпринимателя и его жену в подмосковной Балашихе . Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах. "Нападение произошло сегодня утром. Предприниматель Дмитрий Саров вышел со своей женой из подъезда дома в Балашихе, после чего злоумышленник обстрелял их из травматического пистолета. Бизнесмен оказался в больнице в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства. В пресс-службе главка подмосковной полиции ТАСС подтвердили факт нападения. "Ведется доследственная проверка, идет розыск злоумышленника", — сказали в пресс-службе.