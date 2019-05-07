Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госпитализирован еще один член экипажа сгоревшего в Шереметьеве самолета 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Четвертый член экипажа самолета компании «Аэрофлот» SSJ 100, сгоревшего 5 мая при экстренной посадке в аэропорту «Шереметьево», обратился за помощью в НИИ Склифосового. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время госпитализировано пятеро пострадавших: один — в тяжелом состоянии, без отрицательной динамики; четыре члена экипажа были переведены в ожоговое отделение, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Напомним, что самолет SSJ 100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета был вынужден уйти на экстренную посадку во время которой его двигатели загорелись. Всего на борту лайнера находились 78 человек, из которых 41 человек погиб, девять были госпитализированы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В качестве версий произошедшего рассматриваются как недостаточную квалификацию пилотов, так и техническая неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Источник: В горящем самолете в Шереметьево 10 погибших Российский самолёт не вышел на связь с диспетчерами Пожар на SSJ 100: Неполадки в проводке или мусор в двигателе?
Комментарии6
Происшествия , Видео , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Трагедия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа основная версия трагедии в Шереметьево283
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-100848
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы151
Московское метро изменило режим работы
Спасавших Нотр-Дам обвинили в групповом изнасиловании10
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение