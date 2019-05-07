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На Камчатке медведь задрал рыбака и был убит неизвестными 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На Камчатке бурый медведь задрал рыбака. Об этом во вторник, 7 мая, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель краевого следственного управления СКР Елена Матафонова,.
По предварительным данным, в конце апреля группа рыбаков развернула лагерь на берегу Охотского моря между устьями рек Утка и Митога. Так как на этом месте плохо работает сотовая связь, мужчины вынуждены были отходить от лагеря примерно на километр — в известное им место, где мобильники начинали принимать сигнал вышки. 4 мая один из них не вернулся в условленное время.
«Друзья отправились на поиски и на месте, где они вели телефонные переговоры, обнаружили тело товарища, прокопанное дерном и снегом, — рассказала Матафонова. — Такой способ прятать добычу используют бурые медведи. Туша одного из них, с огнестрельным ранением, лежала рядом с погибшим».
По основной версии следствия, медведь напал на мужчину, задрал его и стал припрятывать — но в это время мимо проезжали охотники, которые застрелили зверя, а сами уехали. Во всяком случае, при осмотре места трагедии оружия не найдено.
Тело погибшего доставлено с места происшествия и направлено на судебно-медицинское исследование, уточнила Марафонова. Идет доследственная проверка.
В декабре 2017 года в поселке Хета на Таймыре медведь напал на играющих близнецов. Девочка убежала, а мальчика зверь задрал и затащил в кусты, прежде чем его застрелили местные жители.
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Происшествия , СКР , Lenta.ru
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