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На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,2 километра 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Карымский вулкан на Камчатке во вторник выбросил столб пепла на высоту 2,2 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Спутниковые данные показывают, что шлейф пепла распространился примерно на 105 километров к юго-востоку от вулкана. Высота облака — 2000-2200 метров", — говорится в сообщении.
Карымский вулкан расположен на востоке Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска. Высота вулкана — 1486 метров.
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