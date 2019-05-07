Карымский вулкан на Камчатке во вторник выбросил столб пепла на высоту 2,2 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Спутниковые данные показывают, что шлейф пепла распространился примерно на 105 километров к юго-востоку от вулкана. Высота облака — 2000-2200 метров", — говорится в сообщении.
Карымский вулкан расположен на востоке Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска. Высота вулкана — 1486 метров.