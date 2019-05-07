На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту 2,2 километра

Карымский вулкан на Камчатке во вторник выбросил столб пепла на высоту 2,2 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Спутниковые данные показывают, что шлейф пепла распространился примерно на 105 километров к юго-востоку от вулкана. Высота облака — 2000-2200 метров", — говорится в сообщении.

Карымский вулкан расположен на востоке Камчатки, в 115 километрах от Петропавловска. Высота вулкана — 1486 метров.