Украинского журналиста в киевском пабе подстрелил бывший атошник

Вечером 5 мая журналист сидел в пабе со знакомыми, в числе которых была бывшая девушка стрелявшего. Регеша был должен ей крупную сумму денег и регулярно ей угрожал.

Он позвонил ей, спросил, где она и заверил, что сейчас привезет долг. Однако приехал с оружием, начал стрелять и угрожать убить ее.

«Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе», — рассказал Рунец.

Журналист попытался уговорить мужчину убрать оружие, но был ранен в стопу.

Вскоре после стрельбы Регеша скрылся на автомобиле, но позже сам сдался полиции. Автомобиль стрелка имел номерной знак черного цвета — такой в Украине выдается военным.

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Пострадавшего госпитализировали, прооперировали, ему предстоят еще две операции.

Рунец — украинский журналист и военный корреспондент, не раз бывал в зоне конфликта в Донбассе. На телеканале «Настоящее Время» работает штатным корреспондентом с 2017 года.

«Настоящее Время» — это совместный медиапроект «Радио Свобода» и «Голоса Америки», вещающий на русскоязычную аудиторию.