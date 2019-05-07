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Украинского журналиста в киевском пабе подстрелил бывший атошник 

Украина.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вечером 5 мая журналист сидел в пабе со знакомыми, в числе которых была бывшая девушка стрелявшего. Регеша был должен ей крупную сумму денег и регулярно ей угрожал.
Он позвонил ей, спросил, где она и заверил, что сейчас привезет долг. Однако приехал с оружием, начал стрелять и угрожать убить ее.
«Пистолет заклинило, тогда он достал из багажника винтовку и начал палить во всех гостей кафе», — рассказал Рунец.
Журналист попытался уговорить мужчину убрать оружие, но был ранен в стопу.
Вскоре после стрельбы Регеша скрылся на автомобиле, но позже сам сдался полиции. Автомобиль стрелка имел номерной знак черного цвета — такой в Украине выдается военным.
В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Пострадавшего госпитализировали, прооперировали, ему предстоят еще две операции.
Рунец — украинский журналист и военный корреспондент, не раз бывал в зоне конфликта в Донбассе. На телеканале «Настоящее Время» работает штатным корреспондентом с 2017 года.
«Настоящее Время» — это совместный медиапроект «Радио Свобода» и «Голоса Америки», вещающий на русскоязычную аудиторию.
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Происшествия , радио "Свобода" , Голос Америки
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