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Под Москвой задержан «генерал казачьих войск», предлагавший за деньги устроить в полицию 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали в Московской области "генерал-лейтенанта казачьих войск", который за 300 тыс. рублей предлагал трудоустройство в правоохранительные органы. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
"Злоумышленник, представляясь генерал-лейтенантом казачьих войск, за денежное вознаграждение предлагал гражданам трудоустройство в одном из районных управлений МВД России. Для убедительности он имитировал телефонный разговор с начальником подразделения, в ходе которого якобы был решен вопрос о приеме на работу. По заверениям мошенника, у потенциальных потерпевших должны быть не только все полагающиеся законом льготы, но и оплачиваемая служебная квартира, а также заработная плата не ниже 100 тыс. рублей в месяц", — сказала Петрова.
По ее словам, "генерала" задержали в подсобном помещении магазина во Фрязине, причем "правонарушитель был задержан с поличным сотрудниками полиции в момент передачи ему денег". "В ходе обыска у него обнаружены и изъяты деньги, а также документы с его фотографией и различными фамилиями, используемые при совершении преступления", — добавила собеседница агентства.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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Происшествия , МВД , Москва , Московская область
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