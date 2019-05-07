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Режим «черного неба» объявлен в трех городах Кемеровской области 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который способствует накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, введен в городах Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск Кемеровской области. Об этом сообщается во вторник на сайте областного комитета природных ресурсов.
Проблема загрязнения атмосферы актуальна для Кузбасса, где добывается порядка 60% всего российского угля. Особенно остро от этого страдают жители городов и районов, вблизи которых ведется добыча этого вида топлива.
"Предприятиям Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму", — говорится в сообщении.
В комитете уточнили, что в Кемерово режим НМУ будет действовать до 18:00 (14:00 мск) 7 мая, в Новокузнецке и Прокопьевска — до 18:00 (14:00 мск) 8 мая.
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Происшествия , Экология , Кемерово , Кемеровская Область , Новокузнецк , Прокопьевск
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