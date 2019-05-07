Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужденных в Мьянме журналистов Reuters освободили по амнистии 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два журналиста Reuters, осужденных в Мьянме за нарушение Закона о государственной тайне, вышли на свободу из тюрьмы на окраине Янгона. Они провели за решеткой более 500 дней.
Журналисты изначально были приговорены к семилетнему сроку тюремного заключения, уточнил сайт местного новостного агентства Mizzima. Репортеры — 33-летний Ва Лоне и 29-летний Кьяу Со Оо — были осуждены в сентябре 2018 года.
Журналисты вели журналистское расследование убийства 10 мужчин из племени рохинджа. Они были ликвидированы силами госбезопасности в штате Ракхайн в западной части Мьянмы.
Репортеры были освобождены из янгонской тюрьмы по амнистии, объявленной в честь наступления мьянманского Нового года, Тинджана. Всего президент Мьянмы Вин Мьин амнистировал почти семь тысяч заключенных. На этот раз освободили меньше арестованных, поскольку много дел было связано с наркотиками.
360tv.ru: последние новости
Опознать погибших пассажиров рейса SSJ‐100 поможет генетическая экспертиза «Аэрофлот» опроверг проблемы с радиосвязью самолета А320 Пассажирский самолет разбился в Мексике
Происшествия , В мире , Reuters , Бирма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа основная версия трагедии в Шереметьево388
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-100916
Пренебрегла осторожностью: 14-летняя школьница погибла на шашлыках
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы163
Московское метро изменило режим работы1
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Началась генеральная репетиция парада Победы
Армия Войска
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение