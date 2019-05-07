Осужденных в Мьянме журналистов Reuters освободили по амнистии

Два журналиста Reuters, осужденных в Мьянме за нарушение Закона о государственной тайне, вышли на свободу из тюрьмы на окраине Янгона. Они провели за решеткой более 500 дней.

Журналисты изначально были приговорены к семилетнему сроку тюремного заключения, уточнил сайт местного новостного агентства Mizzima. Репортеры — 33-летний Ва Лоне и 29-летний Кьяу Со Оо — были осуждены в сентябре 2018 года.

Журналисты вели журналистское расследование убийства 10 мужчин из племени рохинджа. Они были ликвидированы силами госбезопасности в штате Ракхайн в западной части Мьянмы.

Репортеры были освобождены из янгонской тюрьмы по амнистии, объявленной в честь наступления мьянманского Нового года, Тинджана. Всего президент Мьянмы Вин Мьин амнистировал почти семь тысяч заключенных. На этот раз освободили меньше арестованных, поскольку много дел было связано с наркотиками.