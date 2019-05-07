Три человека погибли при пожаре в Башкирии

Три человека, среди которых двое детей в возрасте 10 и шести лет, погибли в сгоревшем доме в башкирском городе Давлеканово , сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС "7 мая в 00:15 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Октябрьская города Давлеканово. В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены погибшие женщина и двое детей: мальчик 2009 и девочка 2013 года рождения", — говорится в сообщении. Огонь был локализован на площади 24 кв. м, пожар потушен в 01:05 мск. Причина пожара устанавливается.