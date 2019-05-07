Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три человека погибли при пожаре в Башкирии 

ТАСС + ещё 5 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Три человека, среди которых двое детей в возрасте 10 и шести лет, погибли в сгоревшем доме в башкирском городе Давлеканово, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МЧС.
"7 мая в 00:15 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Октябрьская города Давлеканово. В ходе тушения пожара огнеборцами обнаружены погибшие женщина и двое детей: мальчик 2009 и девочка 2013 года рождения", — говорится в сообщении.
Огонь был локализован на площади 24 кв. м, пожар потушен в 01:05 мск. Причина пожара устанавливается.
ТАСС: последние новости
Под Москвой задержан "генерал казачьих войск", предлагавший за деньги устроить в полицию Для опознания погибших в катастрофе в Шереметьево назначены ДНК-экспертизы СМИ: на севере Мексики разбился самолет
Происшествия , Пожары , МЧС , Башкортостан , Давлеканово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа основная версия трагедии в Шереметьево270
«Крик души»: Захарова обратилась к россиянам из-за SSJ-100837
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы150
Московское метро изменило режим работы
Спасавших Нотр-Дам обвинили в групповом изнасиловании4
Видео
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100
Происшествия Катастрофы
Опубликован список пассажиров рокового рейса SSJ
Происшествия
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Упала в обморок: на выступлении Порошенко случился инцидент
Украина В мире
Пока вы не уснули: обнародована причина трагедии в Шереметьево
В мире
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение