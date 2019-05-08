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Жительницу Польши арестовали за радужный нимб на иконе Божьей матери 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительница Польши Эльжбета Подлясная подверглась аресту за распространение плакатов с изображением Девы Марии с радужным нимбом на голове, сообщил министр внутренних дел и администрации Иоахим Бруджиньский.
Известная своим участием в антиправительственных манифестациях 51-летняя жительница Варшавы расклеивала плакаты с изображением Ченстоховской иконы Божьей Матери, которая считается одной из главных католических святынь Польши. Вокруг головы Божьей матери, а также младенца на ее руках, был изображен нимб цветов радуги. Данные плакаты она расклеивала на общественных туалетах, мусорных баках.
Свой поступок она пояснила несогласием с тем, что нынешние польские власти проводят политику гомофобии.
Глава МВД Польши написал в своем аккаунте в Twitter, что женщину задержали "за профанацию святого образа Девы Марии".
"Никакие рассказы о свободе слова и толерантности не дают никому права оскорблять чувства верующих", — добавил он.
Дома у Подлясной уже прошел обыск. Полиция изъяла у нее несколько десятков плакатов и оргтехнику.
Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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Происшествия , МВД , Варшава , Польша
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