Шереметьево не нашёл своих сотрудников среди смеющихся на видео

Служба безопасности аэропорта Шереметьево провела проверку по факту распространения в СМИ видеозаписи, на которой люди в служебной зоне воздушной гавани снимают на телефон катастрофу SSJ 100 и смеются над происходящим. Сотрудников акционерного общества «МАШ» и компании «Аэрофлот» среди присутствующих на кадрах обнаружено не было.

Поведение людей на записи порочит их профессиональную честь и достоинство, отмечается на сайте Шереметьево. Руководство аэропорта пообещало потребовать строжайшего наказания для фигурирующих на видео людей.

Данная запись свидетельствует о том, что в то время как службы аэропорта Шереметьево в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров, членов экипажа и ликвидации последствий, должностные лица снимали происходящее на камеры, допуская непозволительное поведение, порочащее профессиональную честь и человеческое достоинство, — отметили в воздушной гавани.

Ранее News.ru сообщал, что в Интернете появилось видео, на котором работники авиаузла в режиме реального времени следят за жёсткой посадкой SSJ 100 и сопровождают происходящее нелепыми шутками. Эти кадры вызвали шквал негодования в Сети. Пользователи потребовали наказать нерадивых работников и применить к ним дисциплинарные меры.

Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся. На борту находились 78 человек. В результате ЧП погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.