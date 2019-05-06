МАК: бортовой самописец SSJ-100 получил серьезные повреждения

Бортовой самописец самолёта SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», сгоревшего в воскресенье после жёсткой посадки в Шереметьево, получил серьёзные повреждения, сообщил Межгосударственный авиационный комитет.

«Параметрический регистратор подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения. Звуковой регистратор находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении МАК.

В воскресенье самолет SSJ-100, выполнявший рейс SU-1492 Москва-Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. Как сообщает СКР, на борту воздушного судна находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. В Минтрансе заявили, что с места катастрофы в аэропорту Шереметьево извлечены тела 41 погибшего.