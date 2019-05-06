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Украинский город остался без воды из-за долгов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов. Как проинформировали власти города, его жители оказались должны водоканалу свыше 7 миллионов гривен, из-за этого у самого водоканала накопились долги за электричество.
Как проинформировали власти города, его жители оказались должны водоканалу свыше 7 миллионов гривен, из-за этого у самого водоканала накопились долги за электричество.
"В связи с этим "Первомайский городской водоканал" был отключен от электроэнергии, и город остался без воды", — отмечают чиновники.
Чтобы исправить положение власти начали переговоры с обеими организациями-поставщиками. При этом они также обратились к населению с просьбой погасить задолженность за предоставленные ранее услуги.
Стоит отметить, что Первомайск — крупнейший город в Николаевской области. Здесь проживает свыше 66 тысяч человек.
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