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Эксперт назвал ошибки при посадке SSJ-100 в Шереметьево 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат технических наук, полковник внутренней службы Александр Подгрушный рассказал, какие ошибки были допущены при аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает РИА "Новости".
Он заявил, что пожарные машины не стояли вдоль взлетно-посадочной полосы из-за того, что до спасателей не довели вовремя информацию о ЧП.
"Если идет аварийная посадка, то пожарные расчеты должны становиться вдоль полосы, распределяться по уже заложенным точкам. Если есть проблемы с раскрытием шасси, то пожарные должны залить полосу пеной, чтобы не было высекания искры, чтобы не произошел поджог", — объяснил он.
Он добавил, что поскольку в случае с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево аварийная посадка "была чисто техническая, полосу пеной не покрывали, но пожарные уже должны были быть готовы".
Ранее глава Североморска, летевший потерпевшим крушение самолетом, рассказал, что видел два удара молнии в правый двигатель.
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Происшествия , Катастрофы , Трагедия
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