Ртуть обнаружили в фундаменте храма в Санкт-Петербурга

Рабочие, которые занимались реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга , обнаружили в подвале церкви выход ртути из стен фундамента, о чём сразу рассказали в МЧС , сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Там отметили, что проведение первичных замеров показало превышение предельно допустимой концентрации паров ртути. Рабочих и охранника вывели из помещения и направили на медицинское обследование.

Угрозы для населения нет. В настоящее время службы в церкви отменены, территория огорожена. Объект находится под контролем, — подчёркивается в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что ртутный фон также исходит из строительных отходов в мешках, которые располагаются на территории храма.

Предстоят работы по демеркуризации как во внутренних помещениях, так и на придомовой территории, с вывозом загрязнённых ртутью отходов на утилизацию в установленном порядке. Исходя из объёма загрязнения, на демеркуризационные работы уйдёт три-четыре месяца, — говорится в заявлении.

Ранее, как писал News.ru, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник. Спасатели назвали несколько способов борьбы с опасным для жизни и здоровья человека веществом.