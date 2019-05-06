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Ртуть обнаружили в фундаменте храма в Санкт-Петербурга 

News.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Рабочие, которые занимались реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, обнаружили в подвале церкви выход ртути из стен фундамента, о чём сразу рассказали в МЧС, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.
Там отметили, что проведение первичных замеров показало превышение предельно допустимой концентрации паров ртути. Рабочих и охранника вывели из помещения и направили на медицинское обследование.
Угрозы для населения нет. В настоящее время службы в церкви отменены, территория огорожена. Объект находится под контролем, — подчёркивается в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что ртутный фон также исходит из строительных отходов в мешках, которые располагаются на территории храма.
Предстоят работы по демеркуризации как во внутренних помещениях, так и на придомовой территории, с вывозом загрязнённых ртутью отходов на утилизацию в установленном порядке. Исходя из объёма загрязнения, на демеркуризационные работы уйдёт три-четыре месяца, — говорится в заявлении.
Ранее, как писал News.ru, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник. Спасатели назвали несколько способов борьбы с опасным для жизни и здоровья человека веществом.
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Происшествия , МЧС , Санкт-Петербург
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