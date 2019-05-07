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«Арест героев»: Спасавших Нотр-Дам обвинили в изнасиловании 

Рамблер 41 минуту назад
Шестеро «героев Нотр-Дама» арестованы по обвинению в изнасиловании, сообщает Daily Mail со ссылкой на близкого к расследованию собеседника.
Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля, был потушен — утром 16-го. Власти Франции провозгласили всех сотрудников Парижской пожарной бригады «героями Нотр-Дама». 500 из них удостоились встречи с президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце.
На минувших выходных шестеро «героев» были арестованы по обвинению в изнасиловании 20-летней скандинавской студентки.
Полицейским девушка рассказала, что 3 мая в баре познакомилась с пожарным и занялась с ним сексом. После этого мужчина отвез студентку в пожарную часть, в которой работает. Там на нее напали и изнасиловали шестеро коллег пожарника. Сам он в этом не участвовал.
Подозреваемым от 25 до 35 лет. Им были предъявлены разные обвинения — от недонесения о преступлении до группового изнасилования.
Мужчины опровергли обвинения. Они были отстранены от работы в Парижской пожарной бригаде. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся судебно-медицинские экспертизы. В случае признания вины обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Криминал , Пожар в Нотр-Даме , Daily Mail , Франция
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