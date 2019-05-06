Следственный комитет показал кадры демонтажа самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся в столичном аэропорту Шереметьево при жёсткой посадке.
Воздушное судно с помощью крана погрузили на платформу для транспортировки со взлётно-посадочной полосы авиагавани.
Ранее News.ru писал, что SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту вечером 5 мая. После приземления он загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа. В качестве одной из приоритетных версий катастрофы называется отказ электроники лайнера в результате удара молнии.