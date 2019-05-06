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Звезду YouTube отправили в тюрьму на 10 лет за детское порно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Известный YouTube-блогер и музыкальный исполнитель из Чикаго Остин Джонс (Austin Jones) получил 10 лет тюрьмы за принуждение несовершеннолетних фанаток к изготовлению порнографии. Как сообщается на сайте министерства юстиции США, Джонс признался, что принудил по меньшей мере шесть девушек создать для него ролики порнографического содержания, чтобы доказать, что они его самые преданные поклонницы.
Блогер также сознался в 30 других случаях совращения. Джонс был арестован в 2017 году, однако жалобы на его поведение начали поступать еще в 2015-ом. В частности, две 14-летние девочки рассказали, что кумир заставил их обнажиться на камеру. Одна из них выслала Джонсу 25 видео, в том числе восемь с обнаженными гениталиями. Другая несовершеннолетняя почитательница его творчества отправила ему 15 подобных роликов.
Жертвы блогера утверждают, что предупреждали его, что им только 14 лет. Ранее исполнитель уверял, что никогда не велел присылать ему интим-ролики, а лишь просил потверкать на камеру. Однако после сообщений в СМИ он признался, что секс-видео приносило ему сексуальное удовлетворение.
Джонс стал блогером в 2007 году. Он прославился благодаря кавер-версиям известных композиций. В 2017 году у его роликов на YouTube было свыше 24 миллионов просмотров.
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