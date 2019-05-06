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Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьеве самолёта 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: АГЕНТСТВО «МОСКВА»
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала на своём сайте полный список пассажиров самолёта Sukhoi Superjet 100, который сгорел после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
В списке 73 человека — 49 мужчин и 24 женщины. Также указаны даты их рождения. На борту SSJ-100 находились четверо несовершеннолетних, самому младшему из которых 11 лет.
В воскресенье вечером авиакомпания опубликовала список пассажиров, выживших в катастрофе. Из 73 человек спаслись 33 — 22 мужчины и 11 женщин. Из четырёх несовершеннолетних выжили трое. Также спастись удалось четырём из пяти членов экипажа.
Ранее стало известно, что среди погибших есть гражданин США — в списке значится Джереми Брукс, отсутствующий в перечне выживших пассажиров. Также сообщалось о гибели гражданина Таджикистана Фатхуддина Курбонбекзоды.
В воскресенье вечером самолёт SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, девять были госпитализированы.
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Происшествия , Трагедия
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