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Экс-главу France Telecom будут судить за травлю сотрудников и доведения до самоубийства 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Это первый подобный процесс во Франции, где рассматриваются обвинения в моральном давлении, отмечает BBC News.
Дидье Ломбар и шесть бывших руководителей телекоммуникационной компании отрицают свою вину.
Известно, по крайней мере, о 35 сотрудниках France Telecom, которые покончили жизнь самоубийством в 2008-2009 годах, когда компания проводила масштабное сокращение штата. Некоторые из сотрудников оставили записки, в которых обвинили в своём решении уйти из жизни руководство France Telecom.
Если Ломбар будет признан виновным, ему грозит от одного до двух лет заключения, а также штраф в 15 тысяч евро.
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Происшествия , Криминал , Дидье Ломбар , BBC News
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