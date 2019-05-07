Экс-главу France Telecom будут судить за травлю сотрудников и доведения до самоубийства

Это первый подобный процесс во Франции, где рассматриваются обвинения в моральном давлении, отмечает BBC News.

Дидье Ломбар и шесть бывших руководителей телекоммуникационной компании отрицают свою вину.

Известно, по крайней мере, о 35 сотрудниках France Telecom, которые покончили жизнь самоубийством в 2008-2009 годах, когда компания проводила масштабное сокращение штата. Некоторые из сотрудников оставили записки, в которых обвинили в своём решении уйти из жизни руководство France Telecom.

Если Ломбар будет признан виновным, ему грозит от одного до двух лет заключения, а также штраф в 15 тысяч евро.