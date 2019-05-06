Ослушались бортпроводников: кто первым спасся из SSJ-100

Мать и сын: стало известно о первых спасшихся из горящего SSJ

Первыми из салона горящего SSJ-100 в Шереметьево выбрались жительница Мурманской области Юлия Марченкова и ее 12-летний сын Александр.

Как сообщает телеграм-канал Mash, женщина побежала в переднюю часть салона сразу после того, как в самолет попала молния. Бортпроводники пытались посадить ее на место, но она не послушалась.

Юлия и ее сын оставались возле выхода до посадки, ожидая эвакуации, и первыми выбрались из горящего самолета.

По информации Mash, Юлия и ее муж служат в полиции, их сын тоже хочет стать полицейским.