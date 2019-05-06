Опубликован список пассажиров, зарегистрированных на рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск 5 мая. В списке 73 имени.
Аксенов Юрий — жив;
Афанасьев Виктор — жив;
Бабаев Кирилл — жив;
Белик Татьяна — жива;
Брукс Джереми;
Вельмякин Виталий;
Ветчинкин Сергей — жив;
Вицнаровский Александр;
Власова Марина;
Гультайчук Алексей;
Ганзиев Алексей;
Гончаров Владимир — жив;
Гринберг Татьяна — жива;
Гущина Галина — жива;
Данилкина Рита;
Деркунская Елена — жива;
Долгопятов Анатолий;
Евменьков Владимир жив;
Егоров Петр — жив;
Егорова Наталья — жива;
Зенин Михаил;
Зимницкий Дмитрий — жив;
Ивахненко Денис;
Искандеров Навруз;
Кирсанова Мария;
Киселев Василий — жив;
Киселев Петр;
Климов Евгений — жив;
Ключникова Екатерина — жива;
Ковба Алексей — жив;
Конник Марина — жива;
Криштоп Алексей;
Кудрияш Александр;
Кузнецов Сергей — жив;
Курбонбекзада Фаткундини;
Мартынова Алена;
Марченков Александр — жив;
Марченкова Юлия — жива;
Молчанов Олег — жив;
Молчанова Юлия — жива;
Новикова Софья;
Парусов Михаил;
Печников Василий — жив;
Пилипчук Альбина;
Прищенко Валерий — жив;
Прищенко Денис — жив;
Ратникова Елена;
Савченко Михаил — жив;
Сивоконь Лариса;
Ситникова Марина — жива;
Сороколит Александр;
Сотсенко Евгений;
Тихонова Людмила — жива;
Тупичкин Антон;
Федорова Алиса;
Харинин Дмитрий — жив;
Хлебушкин Дмитрий —жив;
Хомченко Валентин;
Хрумов Михаил;
Цицилин Вадим — жив;
Цупикова Дарья;
Чупрунов Андрей;
Чупрунова Екатерина;
Шилов Антон — жив.
Авиалайнер Superjet 100 RA-89098 вернулся в Шереметьево через несколько минут после взлета и набора высоты. Самолет выполнял рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск. По одной из версий, в самолет попала молния, после чего отказала радиосвязь и электроника. Пилотам пришлось вести самолет в аэропорт вылета вручную.
При аварийной посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек, среди них один член экипажа — бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего пытался спасти пассажиров.