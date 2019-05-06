При пожаре в многоэтажке на юге России 17 человек пострадали и один погиб

В результате сильного пожара в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края пострадали 17 человек, один погиб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Интерфакс».

Пожар возник на первом и втором этажах многоэтажного дома по адресу улица Энгельса, 43. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 50 жильцов. Как уточняет ТАСС, в результате происшествия обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами. На данный момент огонь уже потушен. Сейчас здание обследуют, чтобы выяснить, возможно ли будет в нем жить дальше.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей), сообщается на сайте краевого СУ СК.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Березниках Пермского края на химическом предприятии «Азот» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, один пострадал. Предположительно, причиной могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.