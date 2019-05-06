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При пожаре в многоэтажке на юге России 17 человек пострадали и один погиб 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Public domain
В результате сильного пожара в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края пострадали 17 человек, один погиб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает «Интерфакс».
Пожар возник на первом и втором этажах многоэтажного дома по адресу улица Энгельса, 43. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 50 жильцов. Как уточняет ТАСС, в результате происшествия обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами. На данный момент огонь уже потушен. Сейчас здание обследуют, чтобы выяснить, возможно ли будет в нем жить дальше.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей), сообщается на сайте краевого СУ СК.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Березниках Пермского края на химическом предприятии «Азот» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, один пострадал. Предположительно, причиной могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Железноводск , Ставропольский Край
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