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В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ, передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.
Более 9 тысяч военнослужащих из Эстонии, других стран НАТО и государств-партнеров альянса принимают участие в масштабных учениях НАТО Kevadtorm-2019 ("Весенний шторм-2019"), которые начались 29 апреля и продолжатся до 17 мая. Маневры проходят главным образом в северо-восточной части Эстонии недалеко от границы с Россией.
"В городе Силламяэ в Эстонии есть памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну. В ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" какому-то вояке пришло в голову залезть на памятник с гранатометом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители сочли происходящее провокацией и вызвали наряд полиции.
"Прибывшие на место инцидента правоохранители спустили гранатометчика на землю и рассказали, что его действия можно считать наказуемым проступком, однако окончательное процессуальное решение будет принято позже. По всей видимости, будет заведено дело о проступке", — добавляется в сообщении.
По данным Sputnik, пока нет информации о том, армию какой из стран НАТО представляет нарушитель.
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Происшествия , НАТО , ИА Sputnik , Силламяэ , Эстония
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