В Эстонии солдат НАТО с гранатометом залез на памятник советским воинам

Военнослужащий одной из стран НАТО во время учений "Весенний шторм-2019" залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в эстонском городе Силламяэ , передает Sputnik Эстония со ссылкой на депутата Силламяэского горсобрания Олега Култаева.

Более 9 тысяч военнослужащих из Эстонии, других стран НАТО и государств-партнеров альянса принимают участие в масштабных учениях НАТО Kevadtorm-2019 ("Весенний шторм-2019"), которые начались 29 апреля и продолжатся до 17 мая. Маневры проходят главным образом в северо-восточной части Эстонии недалеко от границы с Россией.

"В городе Силламяэ в Эстонии есть памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну. В ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" какому-то вояке пришло в голову залезть на памятник с гранатометом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители сочли происходящее провокацией и вызвали наряд полиции.

"Прибывшие на место инцидента правоохранители спустили гранатометчика на землю и рассказали, что его действия можно считать наказуемым проступком, однако окончательное процессуальное решение будет принято позже. По всей видимости, будет заведено дело о проступке", — добавляется в сообщении.

По данным Sputnik, пока нет информации о том, армию какой из стран НАТО представляет нарушитель.