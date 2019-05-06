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Шойгу выразил соболезнования близким погибших в катастрофе SSJ 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава министерства обороны Сергей Шойгу от лица руководства ведомства выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших при крушении Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
МО готово оказать всю требуемую поддержку и помощь семьям сотрудников министерства, ставших жертвами катастрофы, сообщили в ведомстве.
Ранее News.ru писал, что SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил жёсткую посадку в столичном аэропорту вечером 5 мая. После приземления он загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек. Всего на борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа. В качестве одной из приоритетных версий катастрофы называется отказ электроники лайнера в результате удара молнии.
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Происшествия , Катастрофы , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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