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СК и МАК изъяли все фрагменты сгоревшего в Шереметьево лайнера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Следователи и сотрудники Межгосударственного авиационного комитета изъяли с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшего исследования, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.
"Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования", — сказала Петренко.
Отмечается, что в настоящее время продолжается работа с пострадавшими в результате авиапроисшествия.
"Следователи со специалистами МАК приступают к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе", — подчеркнула Петренко.
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Происшествия , Катастрофы , Светлана Петренко , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , СКР , Москва , Мурманск , Трагедия
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