СК и МАК изъяли все фрагменты сгоревшего в Шереметьево лайнера

Светлана Петренко. Следователи и сотрудники Межгосударственного авиационного комитета изъяли с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшего исследования, сообщила официальный представитель СК РФ Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" , следовавший из Москвы Мурманск , 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. "Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли с взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшей выкладки и исследования", — сказала Петренко. Отмечается, что в настоящее время продолжается работа с пострадавшими в результате авиапроисшествия. "Следователи со специалистами МАК приступают к расшифровке и изучению данных изъятых бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины происходившего как на борту, так и в диспетчерской службе", — подчеркнула Петренко.