Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100

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Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 

Газета.Ru + ещё 63 2 часа назад
Следователи выявили несколько ошибок экипажа лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево, которые могли косвенно повлиять на распространение огня. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
Как отмечается, выводы были сделаны после допроса пилотов самолета — Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова.
В частности, после приземления пилоты открыли в кабине самолета боковое окно. Это могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения.
Также горение могло усилиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки. По словам собеседника агентства, двигатели работали до того момента, пока их не потушили.
Ранее источник рассказал, когда объявят первые результаты расследования ЧП в Шереметьево.
Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.
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Комментарии74
Происшествия , Видео , Катастрофы , Максим Кузнецов , Аэропорт Шереметьево
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