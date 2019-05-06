Пилот Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в аэропорту Шереметьево, продемонстрировал высочайшее мастерство. Ему удалось посадить воздушное судно с полным баком топлива, не допустив при этом взрыва. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил профессор Технического университета Берлина и специалист по воздушному праву, доктор Эльмар Гиемулла.
«Это фатальная ситуация с горящим и слишком тяжелым самолетом, который в силу необходимости должен был совершить посадку — с моей точки зрения, здесь продемонстрировано высочайшее мастерство пилота», — заявил Гиемулла.
По его словам, пилот должен сбросить лишнее топливо в случае экстренной посадки. Однако пилот этого не стал делать из-за начавшегося пожара. Сброс топлива мог привести к взрыву. Таким образом, ему удалось спасти жизни части пассажиров, сообщил «Царьград».
Эксперт не стал выдвигать версию, по которой могла произойти катастрофа. Однако предположил, что пожар мог произойти еще в воздухе. По его словам, дополнительным стрессом для экипажа воздушного судна могло стать отключение автоматики в самолете перед жесткой посадкой в Шереметьеве. Это может свидетельствовать о «серьезных проблемах на борту», сообщила «Политика сегодня».
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направляющийся из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево спустя 28 минут полета. Во время посадки у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным, в результате ЧП погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.