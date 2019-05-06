Немецкий эксперт оценил мастерство пилота сгоревшего SSJ‐100 в Шереметьево

Пилот Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в аэропорту Шереметьево , продемонстрировал высочайшее мастерство. Ему удалось посадить воздушное судно с полным баком топлива, не допустив при этом взрыва. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил профессор Технического университета Берлина и специалист по воздушному праву, доктор Эльмар Гиемулла.

«Это фатальная ситуация с горящим и слишком тяжелым самолетом, который в силу необходимости должен был совершить посадку — с моей точки зрения, здесь продемонстрировано высочайшее мастерство пилота», — заявил Гиемулла.

По его словам, пилот должен сбросить лишнее топливо в случае экстренной посадки. Однако пилот этого не стал делать из-за начавшегося пожара. Сброс топлива мог привести к взрыву. Таким образом, ему удалось спасти жизни части пассажиров, сообщил «Царьград».

Эксперт не стал выдвигать версию, по которой могла произойти катастрофа. Однако предположил, что пожар мог произойти еще в воздухе. По его словам, дополнительным стрессом для экипажа воздушного судна могло стать отключение автоматики в самолете перед жесткой посадкой в Шереметьеве. Это может свидетельствовать о «серьезных проблемах на борту», сообщила «Политика сегодня».