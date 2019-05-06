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Названа сумма компенсаций семьям погибших в катастрофе в Шереметьево 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: ТАСС
Семьям погибших при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево выплатят по 5 млн рублей.
Госпитализированным в результате происшествия будет компенсировано по 2 млн рублей, те, кто не попал в больницу, получат по 1 млн рублей, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, всего на борту находилось 78 человек. Среди основных версий трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.
Ранее были озвучены первые выводы расследования о крушении «Суперджета», из которых следовало, что самолет приземлился с резкими изменениями значений по высоте и скорости. Этому предшествовал отказ электроники после удара молнии.
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Происшествия , Катастрофы , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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