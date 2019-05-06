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В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Всего в Москве поступили угрозы взрывов в адрес 36 объектов. Проверки завершены в 8 из них, оттуда эвакуированы более 7 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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Происшествия , Катастрофы , РИА Новости , Москва
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