В Москве проверяют бизнес-центр «Башня—2000» после сообщения о минировании

Представители правоохранительных органов Москвы проверяют здание бизнес-центра «Башня-2000» на западе столицы после сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва бизнес-центра «Башня—2000» на набережной Тараса Шевченко», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с проверками, которые проводились на объектах массового пребывания людей из-за анонимных сообщений о минировании, были эвакуированы более 7 тыс. человек.