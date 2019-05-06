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Российский парапланерист разбился в Турции 

Российская Газета + ещё 4 47 минут назад
Фото: ТАСС
Гражданин России погиб в Турции при попытке совершить прыжок с парапланом. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
"Подтверждаем гибель в понедельник гражданина РФ Андрея Куринина 1975 года рождения, который прибыл в Турцию по линии туроператора "Пегас Туристик", — приводит РИА Новости заявление представителя дипмиссии.
В генконсульстве добавили, что Куринин самостоятельно и без инструктора совершал прыжок с парапланом с горы. Однако во время этой попытки произошла некая нештатная ситуация, и россиянин упал в море.
"Тело доставлено в морг", — сообщили в генконсульстве.
Погибшего уже опознала его супруга.
Дипломаты занимаются оформлением необходимых для репатриации тела документов.
По информации местных СМИ, ЧП произошло на горе Бабадаг в районе Фетхие.
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