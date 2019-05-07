Военный летчик перечислил фатальные ошибки экипажа SSJ-100

Военный летчик указал на ошибки пилотирования SSJ-100, которые привели к катастрофе.

Военный летчик Евгений в разговоре со «Звездой» перечислил несколько фатальных ошибок в пилотировании SSJ-100, которые привели к трагическим последствиям. По мнению пилота, самолет мог бы долететь нормально, если бы экипаж действовал иначе.

«Первая ошибка была в том, что они попали в это облако. Они не должны были туда лететь, имея такой локатор, который у них стоит на борту. Я видел сам это облако, можно было облететь свободно. Раз попала молния, ничего страшного, всех бьет, и меня била», — сказал летчик.

Пропавшая связь тоже не должна была испугать пилота, считает его коллега. Навыками ручного управления самолетом должен обладать каждый летчик.

«Ну пропала связь и выключился автопилот. Ну тоже ничего страшного, надо уметь пилотировать руками, не только через компьютер. Потом, как они сами говорят, связь восстановилась на аварийной частоте, тоже ничего страшного. Ну летай себе, руками пилотируй и вырабатывай это топливо. Если бы они выработали топливо, то садились бы не с таким большим весом», — отметил пилот.

По его словам, посадка с большим весом нечастый случай. Но ее можно было выполнить штатно.

«Ну эту посадку выполнить они не смогли. Случился «козел», а дальше неграмотное исправление этого «козла», которое привело к трагедии», — заключил летчик.

Напомним, ранее командир SSJ-100, загоревшегося при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево , Денис Евдокимов рассказал, что в лайнер попала молния, после чего на борту отказала вся электроника.

В воскресенье, 5 мая, лайнер, летевший рейсом Москва — Мурманск, через 28 минут совершил аварийную посадку после попадания молнии в аэропорту Шереметьево. После жесткого приземления у самолета сломались шасси, хвост самолета загорелся, люди эвакуировались по надувным трапам. Многие были в панике. Из 78 человек спасти удалось только 37.