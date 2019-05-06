Ребенок убегал из школы по крыше и упал животом на острый забор

Омске 12-летний ученик местной гимназии сорвался с крыши на острый забор, сообщает РИА "Новости". Следственном комитете рассказали, что мальчик бегал по крыше учебного заведения и, после окрика работников учебного заведения, оступился и упал на пики металлического забора. Одна из пик воткнулась ему в живот. Прут пришлось вырезать сотрудникам МЧС , ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц омской гимназии, по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК (халатность)", — сообщили в ведомстве. В настоящее время состояние школьника оценивается как удовлетворительное, он переведен из реанимации в палату. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.