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Ребенок убегал из школы по крыше и упал животом на острый забор 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Омске 12-летний ученик местной гимназии сорвался с крыши на острый забор, сообщает РИА "Новости".
В Следственном комитете рассказали, что мальчик бегал по крыше учебного заведения и, после окрика работников учебного заведения, оступился и упал на пики металлического забора. Одна из пик воткнулась ему в живот. Прут пришлось вырезать сотрудникам МЧС, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц омской гимназии, по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК (халатность)", — сообщили в ведомстве.
В настоящее время состояние школьника оценивается как удовлетворительное, он переведен из реанимации в палату.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Происшествия , МЧС , СКР , РИА Новости , Омск
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