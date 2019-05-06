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На военной базе в Латвии взорвалась мина, погиб военнослужащий НАТО 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи, сообщил журналистам в понедельник командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш.
По его словам, военнослужащие албанского контингента в Латвии занимались нейтрализацией боеприпасов. Калниньш уточнил, что погибла старший лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасаная, еще два военнослужащих получили ранения.
"Офицер скончалась через час после инцидента, один военнослужащий после операции в тяжелом состоянии находится в реанимации, второй получил легкие ранения", — сказал Калниньш.
Он отметил, что все учения на Адажском полигоне прекращены до завершения служебного расследования, Госполиция начала уголовный процесс.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семье погибшей и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
"Латвия очень благодарна нашей союзнице Албании за вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", — написал министр в Facebook.
Военная база и полигон в Адажи используются военнослужащими Латвии и НАТО для проведения учений.
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Комментарии1
Происшествия , Армия , Прибалтика , НАТО , Латвия
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