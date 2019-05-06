Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский гражданин погиб при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
«Мы можем подтвердить, что в числе погибших — один гражданин США. Мы оказываем все необходимое консульское содействие его семье», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что посольство находится в контакте с российскими властями по ходу расследования.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево.
При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек.