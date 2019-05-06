В катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве погиб гражданин США

Пресс-атташе посольства США России Андреа Калан сообщила, что американский гражданин погиб при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.

«Мы можем подтвердить, что в числе погибших — один гражданин США. Мы оказываем все необходимое консульское содействие его семье», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что посольство находится в контакте с российскими властями по ходу расследования.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево.

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек.