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В катастрофе SSJ-100 в Шереметьеве погиб гражданин США 

RT на русском 1 час назад
Фото: © СК РФ
Пресс-атташе посольства США в России Андреа Калан сообщила, что американский гражданин погиб при аварийной посадке самолёта SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
«Мы можем подтвердить, что в числе погибших — один гражданин США. Мы оказываем все необходимое консульское содействие его семье», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что посольство находится в контакте с российскими властями по ходу расследования.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево.
При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , США
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