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Погибший проводник SSJ поменялся местами с коллегой перед аварией 

News.ru 1 час назад
Фото: Dustin Chambers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Погибший проводник самолёта Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев во время рейса поменялся местами с коллегой, заявила Наталия Яскевич — директор школы, которую закончил молодой человек. В своём интервью она приводит слова матери покойного.
Со слов мамы, Максим должен был находиться в носу самолёта, но поменялся со стюардессой. Как будто предчувствовал беду — взял весь удар на себя, — рассказала руководитель учебного заведения во время беседы с ФАН.
Парень был выпускником кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой им. А. И. Покрышкина в подмосковном Монино. Яскевич отозвалась о Моисееве, как об ответственном человеке, который стремился доводить начатое до конца.
Вспоминается такой случай: отправляем детей на каникулы. Все, конечно, спешат разъехаться поскорее: нужно было привести в порядок парты. А Максим одним из последних ушёл, пока не докрутил последний шуруп в стуле, — настолько у него была ответственность повышенная, — продолжает рассказ педагог.
Занятия в школе начались шестого мая с траурного построения и минуты молчания. Сотрудники учебного заведения подготовят памятный уголок, посвящённый покойному воспитаннику и займутся организацией установки мемориальной доски на здании интерната.
Ранее News.ru сообщал, что Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров авиалайнера. Мужчина до последней минуты пытался открыть дверь в хвостовой части, чтобы обеспечить эвакуацию людей из охваченного огнём самолёта.
Самолёт SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая. Борт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево (Москва) и загорелся. На борту самолёта находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек, в столичные больницы доставлены шесть человек, в том числе три члена экипажа.
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Происшествия , Катастрофы , Максим Моисеев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Монино
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