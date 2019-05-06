Погибший проводник SSJ поменялся местами с коллегой перед аварией

Погибший проводник самолёта Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев во время рейса поменялся местами с коллегой, заявила Наталия Яскевич — директор школы, которую закончил молодой человек. В своём интервью она приводит слова матери покойного.

Со слов мамы, Максим должен был находиться в носу самолёта, но поменялся со стюардессой. Как будто предчувствовал беду — взял весь удар на себя, — рассказала руководитель учебного заведения во время беседы с ФАН.

Парень был выпускником кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой им. А. И. Покрышкина в подмосковном Монино . Яскевич отозвалась о Моисееве, как об ответственном человеке, который стремился доводить начатое до конца.

Вспоминается такой случай: отправляем детей на каникулы. Все, конечно, спешат разъехаться поскорее: нужно было привести в порядок парты. А Максим одним из последних ушёл, пока не докрутил последний шуруп в стуле, — настолько у него была ответственность повышенная, — продолжает рассказ педагог.

Занятия в школе начались шестого мая с траурного построения и минуты молчания. Сотрудники учебного заведения подготовят памятный уголок, посвящённый покойному воспитаннику и займутся организацией установки мемориальной доски на здании интерната.

Ранее News.ru сообщал, что Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров авиалайнера. Мужчина до последней минуты пытался открыть дверь в хвостовой части, чтобы обеспечить эвакуацию людей из охваченного огнём самолёта.