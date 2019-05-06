Появились первые данные по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево

Опубликованы первые предварительные данные по расследованию авиакатастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево , в результате которой погиб 41 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации, которую зафиксировал один из бортовых самописцев, в воздушное судно действительно ударила молния. Также подтвердились данные об отказе бортовых электронных систем.

Кроме того, в ходе расследования удалось установить, что лайнер совершил жесткую посадку, о чем свидетельствуют крайне резкие изменения по высоте и скорости.

«У пилотов не было шансов при таких значениях посадить самолет без повреждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что других предпосылок — кроме отказа бортовой электроники — для экстренной посадки обнаружено не было. «То есть, КВС [капитан воздушного судна] мог запросить эшелон и летать до полной или частичной выработки топлива на ручном управлении», — указано в записи.

По данным канала, основной версией произошедшего на данный момент является ошибка пилота.

SSJ-100 загорелся при аварийной посадке вечером 5 мая. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

Согласно последним данным Следственного комитета России, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.