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Выживший в катастрофе SSJ оправдался за пассажиров с чемоданами 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Выживший в катастрофе SSJ в Шереметьево муромчанин Михаил Савченко поблагодарил экипаж лайнера за спасение и призвал прекратить травлю тех пассажиров, которые спасали свою ручную кладь. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы, — написал молодой человек.
По его словам, трагедия стала настоящим шоком для летевших злополучным рейсом. Люди действовали на автомате. Савченко отметил, что своим спасением выжившие обязаны слаженным действиям экипажа и стюардесс, которые, рискуя собственной жизнью, помогали людям покинуть горящий лайнер. Если бы не они, жертв могло быть гораздо больше.
Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся. На борту находились 78 человек. В результате ЧП погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
СК назвал несколько версий трагедии. Среди них — недостаточная квалификация пилотов и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и сложные метеоусловия.
Ранее News.ru писал, что руководство Шереметьево разберётся с сотрудниками, которые посмеялись над катастрофой самолёта SSJ 100. Об этом рассказали в пресс-службе столичного аэропорта. Сейчас ведётся розыск лиц, которые грубо нарушили стандарты корпоративной и человеческой этики.
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Комментарии4
Происшествия , Катастрофы , Михаил Савченко , Максим Моисеев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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