Члены экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, рассказали телеканалу "Россия-24" об обстоятельствах катастрофы.
Так, по словам бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, после взлета самолет попал в тучу, где шел сильный град.
"В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", — отметила она.
Стюардесса отметила, что после жесткого приземления люди начали вставать со своих мест и продвигаться к выходу, несмотря на то, что самолет был еще на скорости. По словам стюардессы, эвакуация началась сразу после остановки.
Командир экипажа Денис Евдокимов рассказал телеканалу, что в результате удара молнии произошла потеря радиосвязи, и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.
"Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", — сказал Евдокимов.
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево.
Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.
На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.