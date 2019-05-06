Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал подробности катастрофы

Так, по словам бортпроводницы рейса Татьяны Касаткиной, после взлета самолет попал в тучу, где шел сильный град.

"В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро", — отметила она.

Стюардесса отметила, что после жесткого приземления люди начали вставать со своих мест и продвигаться к выходу, несмотря на то, что самолет был еще на скорости. По словам стюардессы, эвакуация началась сразу после остановки.

Командир экипажа Денис Евдокимов рассказал телеканалу, что в результате удара молнии произошла потеря радиосвязи, и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.

"Несколько слов получалось сказать, после этого она пропадала и нужно было снова подключать", — сказал Евдокимов.

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полета экипаж экстренно вернулся в Шереметьево.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При жесткой посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна.

На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.