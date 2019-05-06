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В Минтрансе рассказали о действиях спасателей при крушении SSJ-100 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первая пожарная машина прибыла к горящему авиалайнеру Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) спустя две минуты после его посадки в московском аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
«В 18:30 самолет совершил посадку. В 18:31 был объявлен код "красный". Через минуту первая пожарка была рядом с воздушным судном», — заявил Дитрих.
По его словам, в течение последующих четырех минут к самолету прибыли еще шесть пожарных машин. Всего на тушение авиалайнера ушло 18 минут, уточнил министр.
Дитрих также отметил, что техника, которая должна отбуксировать сгоревший SSJ100 с рулежной дорожки, уже готова, однако сделать это можно будет только после окончания работы на месте происшествия экспертов Межгосударственного авиационного комитета. Ожидается, что все мероприятия завершатся до конца дня.
Катастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.
В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Тела всех жертв извлечены из-под обломков, для установления личности погибших будет проведена генетическая экспертиза.
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Происшествия , Григорий Березкин , Евгений Дитрих , Минтранс РФ , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево
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