В Минтрансе рассказали о действиях спасателей при крушении SSJ-100

«В 18:30 самолет совершил посадку. В 18:31 был объявлен код "красный". Через минуту первая пожарка была рядом с воздушным судном», — заявил Дитрих.

По его словам, в течение последующих четырех минут к самолету прибыли еще шесть пожарных машин. Всего на тушение авиалайнера ушло 18 минут, уточнил министр.

Дитрих также отметил, что техника, которая должна отбуксировать сгоревший SSJ100 с рулежной дорожки, уже готова, однако сделать это можно будет только после окончания работы на месте происшествия экспертов Межгосударственного авиационного комитета . Ожидается, что все мероприятия завершатся до конца дня.

Катастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

В результате из 78 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек, в том числе один ребенок. Тела всех жертв извлечены из-под обломков, для установления личности погибших будет проведена генетическая экспертиза.