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Стали известны подробности взрыва на химзаводе в Пермском крае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае произошел в процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства, говорится в сообщении "Уралхима".
Утром в понедельник МЧС России сообщило о производственном инциденте при проведении ремонтных работ в цехе по производству аммиака на предприятии "Азот" (филиал ОХК "Уралхим") в городе Березники. В результате ЧП три человека погибли, один получил травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
"За всю историю компании — это первый инцидент с гибелью работников, не занятых в основном производственном процессе. Хлопок (взрыв в результате попадания искры) произошел в процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства", — говорится в сообщении "Уралхима".
Компания подчеркивает, что уделяет первоочередное внимание вопросам безопасности работы своих сотрудников, а также внедряет самые современные технологии в области промышленной безопасности.
"По результатам расследования причин аварии компания проведет полную переаттестацию службы обеспечения промышленной безопасности, дополнительное обучение всех сотрудников, работающих в компании с целью недопущения повторения подобных ситуаций", — указывается в сообщении.
По словам заместителя гендиректора "Уралхима" Рината Гизатулина, компания разбирается в произошедшем, начата внутренняя проверка. Он также отметил, что компания "предоставила полный доступ сотрудникам правоохранительных и контрольно-надзорных органов ко всем технологическим объектам и документации, регламентирующей порядок проведения указанных работ".
"В случае, если будет установлена вина высших должностных лиц компании, они понесут всю предусмотренную законом ответственность", — сообщает "Уралхим".
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Происшествия , МЧС , Уралхим , СКР , Пермский Край
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