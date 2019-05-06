Стали известны подробности взрыва на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае произошел в процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства, говорится в сообщении "Уралхима"

Утром в понедельник МЧС России сообщило о производственном инциденте при проведении ремонтных работ в цехе по производству аммиака на предприятии "Азот" (филиал ОХК "Уралхим") в городе Березники. В результате ЧП три человека погибли, один получил травмы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

"За всю историю компании — это первый инцидент с гибелью работников, не занятых в основном производственном процессе. Хлопок (взрыв в результате попадания искры) произошел в процессе сварочных работ на ремонтной площадке аммиачного производства", — говорится в сообщении "Уралхима".

Компания подчеркивает, что уделяет первоочередное внимание вопросам безопасности работы своих сотрудников, а также внедряет самые современные технологии в области промышленной безопасности.

"По результатам расследования причин аварии компания проведет полную переаттестацию службы обеспечения промышленной безопасности, дополнительное обучение всех сотрудников, работающих в компании с целью недопущения повторения подобных ситуаций", — указывается в сообщении.

По словам заместителя гендиректора "Уралхима" Рината Гизатулина, компания разбирается в произошедшем, начата внутренняя проверка. Он также отметил, что компания "предоставила полный доступ сотрудникам правоохранительных и контрольно-надзорных органов ко всем технологическим объектам и документации, регламентирующей порядок проведения указанных работ".