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Власти уточнили число погибших в авиакатастрофе SSJ-100 детей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
При возгорании SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево погиб один ребенок. Всего на борту было трое детей. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает Telegram-канал 360tv.
По ее словам, всего за медицинской помощью обратились тринадцать человек, в числе которых — 16-летний подросток. Другой находившийся на борту ребенок (11-ти лет) не пострадал.
Ранее сообщалось, что среди погибших было обнаружено двое детей.
Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.
По последним данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек.
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Происшествия , Катастрофы , Вероника Скворцова , Аэропорт Шереметьево , Телеканал "360° Подмосковье"
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