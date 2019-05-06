Грузинские правоохранители по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ задержали гражданина России в Кутаисском международном аэропорту. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Службы доходов минфина Грузии.
"Таможенники Службы доходов министерства финансов на таможенно-пропускном пункте "Кутаисский аэропорт" при физическом осмотре гражданина России Б. Н. обнаружили 50 таблеток медикамента (Codeine Phosphate), содержащих наркотическое вещество", — сказано в сообщении, однако не уточняется гражданин РФ был задержан по прилете в Грузию или при попытке вылета из страны.
Гражданину России грозит до шести лет тюрьмы.