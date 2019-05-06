Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира

«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево , и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.

Выяснилось, что те, кто сидел на местах во втором и третьем ряду, выжили и почти не пострадали. Четвертый и пятый оказались пусты.

Все пассажиры, сидевшие на местах с шестого ряда по восьмой, также выжили, у некоторых из них травмы. Из летевших в девятом ряду есть один погибший. В десятом все пятеро пассажиров выжили, они пострадали.

Из 42 пассажиров, сидевших с 11-го по 19 ряд, выжить удалось только шестерым — трое из них летели на местах в 12 ряду, а также по одному в 13-м, 15-м и 18-м. Таким образом, непосредственно из хвостовой части самолета, которая загорелась после посадки, спастись удалось только двум пассажирам.

В результате произошедшей 5 мая авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев . Тела всех жертв обнаружены и извлечены из-под обломков.

SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, откуда вылетел в Мурманск. Как утверждает командир воздушного судна, после взлета в лайнер ударила молния, из-за чего отказали радиосвязь и автоматика. В ходе посадки самолет, судя по видео с места событий, несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и затем загорелся. Хвостовая часть машины полностью сгорела.

Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.