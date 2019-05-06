Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из хвоста сгоревшего SSJ-100 спаслись только два пассажира 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС
«Комсомольская правда» проанализировала схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), сгоревшем при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, и выяснила, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше 10 ряда.
Выяснилось, что те, кто сидел на местах во втором и третьем ряду, выжили и почти не пострадали. Четвертый и пятый оказались пусты.
Все пассажиры, сидевшие на местах с шестого ряда по восьмой, также выжили, у некоторых из них травмы. Из летевших в девятом ряду есть один погибший. В десятом все пятеро пассажиров выжили, они пострадали.
Из 42 пассажиров, сидевших с 11-го по 19 ряд, выжить удалось только шестерым — трое из них летели на местах в 12 ряду, а также по одному в 13-м, 15-м и 18-м. Таким образом, непосредственно из хвостовой части самолета, которая загорелась после посадки, спастись удалось только двум пассажирам.
В результате произошедшей 5 мая авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек, в том числе бортпроводник Максим Моисеев. Тела всех жертв обнаружены и извлечены из-под обломков.
SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, откуда вылетел в Мурманск. Как утверждает командир воздушного судна, после взлета в лайнер ударила молния, из-за чего отказали радиосвязь и автоматика. В ходе посадки самолет, судя по видео с места событий, несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и затем загорелся. Хвостовая часть машины полностью сгорела.
Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься госкомиссия. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.
Последние новости
Названа причина возгорания SSJ-100 В России стали в десятки раз меньше преследовать за экстремизм в интернете Власти не нашли причин для отказа от SSJ-100
Комментарии1
Происшествия , Максим Моисеев , Аэропорт Шереметьево , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево169
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ15
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ90
«Только благодаря им остался жив»47
Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак159
Видео
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
ЧП в Пермском крае: На заводе «Азот» прогремел взрыв
Происшествия
Опубликовано видео работы следователей в Шереметьево
Происшествия
В США опубликовали доклад о Зеленском
В мире Статьи
Собянин почтил память погибших при ЧП в Шереметьеве
Новости Москвы
Кононенко ответил назвавшей «Суперджет» говном Собчак
Общество
Россию обвинили в разрушении Совета Европы
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение