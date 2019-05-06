Подросток расстрелял подмосковную школу из ружья больного деда

Восьмиклассник из подмосковного Протвино позаимствовал у родственника охотничье ружье и пальнул из него в окно родной средней школы № 3.

Отверстие в стекле и пулю обнаружил сторож «храма науки» и первым делом обратился в полицию.

Правоохранителям удалось установить, что пуля выпущена из ружья CZ-550 — такое же принадлежит 51-летнему двоюродному деду одного из учеников восьмых классов школы.

На сегодняшний день полиции известно, что 15-летний подросток стрелял по учебному заведению вечером в воскресенье 5 мая. По данным «Комсомольской правды», оружие он достал в квартире родственника, где тот держал ружье в незапертом сейфе. Сам двоюродный дед юноши в это время находился в протвинской больнице и не смог помешать его выходке.

Пострадавших в школе № 3 не было.